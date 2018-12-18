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"Трэш и уныние", – соцсети поражены кадрами из Донецка: от автовокзала "Западный" ничего не осталось
Этот автовокзал открыли в 2011 году. Но за время российской агрессии на временно оккупированной части Донбасса сооружение пришло в негодность. Автовокзал "Западный" сейчас выглядит жутко: безлюден и заброшен, передает "Диалог.UA".
Из-за того что боевики с началом "русской весны" на востоке Украины не раз лупили по автовокзалу из своих орудий, его пришлось закрыть. Очередные кадры из Донецка, которые шокировали пользователей соцсети, опубликованы в Twitter Donetsk2018.
Точно такая же разруха и в уничтоженном террористами РФ поселке Пески, от "Западного" до некогда элитного донецкого поселка меньше двух километров.
"Угробили за четыре года, как так можно", "Там где Россия, там всегда беда", "Руське мир он такой, ничего после себя не оставляет", - комментирую снимки в Сети.
Теги: Донецк, Донбасс, автовокзал, боевики, Пески, обстрелы, соцсети
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