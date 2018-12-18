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Архив - Донецкая область

Утренняя сводка с донбасских КПВВ: очереди есть, но небольшие

18.12.2018 08:21
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Утренняя сводка с донбасских КПВВ: очереди есть, но небольшие

Сегодня, 18 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 230 авто.

Все контрольные пункты въезда-выезда открылись во вторник согласно зимнего графика работы и работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/55;
«Марьинка» - 0/70;
«Новотроицкое» - 20/45;
«Гнутово» - 25/15.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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