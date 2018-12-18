Утренняя сводка с донбасских КПВВ: очереди есть, но небольшие

18.12.2018 08:21

Сегодня, 18 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 230 авто.

Все контрольные пункты въезда-выезда открылись во вторник согласно зимнего графика работы и работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/55;

«Марьинка» - 0/70;

«Новотроицкое» - 20/45;

«Гнутово» - 25/15.