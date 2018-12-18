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В больницы Горловки привезли погибших членов НВФ
18.12.2018 17:50
В районе неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области подразделения НВФ «ЛДНР» несут большие потери в ходе боевых действий.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях и подтверждает украинский блогер и врач из Енкиево Александр Чернов, передает donpress.com.
Так, на своей странице в соцсети Чернов отмечает, что его достоверные источники сообщили:
«Горловка. В морге с ночи пятницы минимум 4 трупа членов НВФ — с направлений и Светлодарска (восточнее Горловки), и Пантелеймоновки (юго-западнее Горловки). Еще один наемник умер в городской больнице № 2».
Теги: Донбасс, Горловка, морг, больница, ДНР, потери, соцсети, НВФ
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