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Архив - Донецкая область

В Донецке из-за отсутствия денег люди покупают лекарство от гриппа по 1 таблетке

18.12.2018 14:02
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В Донецке из-за отсутствия денег люди покупают лекарство от гриппа по 1 таблетке

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах люди находятся настолько в критическом положении, что из-за отсутствия денег вынуждены покупать по 1 таблетке от гриппа.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов находятся в крайне затруднительных обстоятельствах, что вынуждены отказывать себе буквально во всем. Из-за отсутствия денег людям приходится покупать лекарство от гриппа по 1 (!!!) таблетке. При том, что для лечения нужно принимать 3-4 таблетки в сутки в течение трех дней. Но люди не могут себе этого позволить и покупают лекарство по 1 таблетке.

Вот что рассказывают жители временно оккупированного Донецка:

«Вот…»,
«Что бы понять уровень благосостояния населения в одной молодой, но гордой республике нужно просто знать, что «Флюколд-N» в аптеке можно купить от одной таблетки. Провизор заботливо отрежет вам от лепестка ровно столько таблеток на сколько у вас хватает денюжек. Вседлялюдей».



Теги: Донецк, Донбасс, грипп, лечение, таблетки, лекарства, аптеки
 
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