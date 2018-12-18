Последние новости раздела
- В Донецке мирный житель погиб, подорвавшись на мине10:52
- В Горловку приезжают «кураторы» из РФ проводить «форумы» со студентами10:21
- В Донбасс из России перебросили снайперов-чеченцев09:21
- Под Горловкой подорвался на мине член НВФ «Молла»08:59
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери в живой силе. Ликвидированы 8 боевиков08:42
- Утренняя сводка с донбасских КПВВ: очереди есть, но небольшие08:21
- На Донбассе боевики не прекратили обстрелы, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери08:05
- К переселенцам, получающим выплаты, выдвигают дополнительные требования, – правозащитники21:32
- «ГАИ ДНР» выполняет план по наполнению «бюджета» за счет замены украинских номеров21:15
- Ходаковский рассказал, когда ждать обострения на Донбассе21:00
В Донецке мирный житель погиб, подорвавшись на мине
18.12.2018 10:52
В неподконтрольном украинскому правительству Донецке мирный житель поселка Трудовские Петровского района погиб этой ночью в результате минно-взрывной травмы.
Об этом сообщил так называемый «глава администрации Петровского района» города Максим Жуковский, передает donpress.com.
По его словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками «прокуратуры ДНР». Он отметил:
«Вчера около 23:00 в поселке Трудовские по улице Зеленый Гай мирный житель погиб из-за получения минно-взрывной травмы. Причины трагедии неизвестны».
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, прокуратура, мина, гибель, ДНР
Читайте также:
- В многоэтажном доме в зоне АТО на Донетчине раздался мощный смертельны взрыв: что известно о жертвах ЧП
- Под Донецком погиб мирный житель, который пошел в поле пасти корову
- Прокуратура ищет террористов, угрожающих взрывами в Донецке
- Прокуратура ищет виновного в гибели шахтера
- В Донецке подорвались подростки
- В Донецке поймали "капитана Лаврова", "заминировавшего" аэропорт
- В Донецке мирный житель погиб, подорвавшись на мине10:52
- В Горловку приезжают «кураторы» из РФ проводить «форумы» со студентами10:21
- В Донбасс из России перебросили снайперов-чеченцев09:21
- Под Горловкой подорвался на мине член НВФ «Молла»08:59
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери в живой силе. Ликвидированы 8 боевиков08:42
- Утренняя сводка с донбасских КПВВ: очереди есть, но небольшие08:21
- На Донбассе боевики не прекратили обстрелы, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери08:05
- К переселенцам, получающим выплаты, выдвигают дополнительные требования, – правозащитники21:32
- «ГАИ ДНР» выполняет план по наполнению «бюджета» за счет замены украинских номеров21:15
- Ходаковский рассказал, когда ждать обострения на Донбассе21:00
- Стало известно, когда корабли НАТО прибудут в Черное море из-за агрессии РФ11:18
- В Донецке мирный житель погиб, подорвавшись на мине10:52
- Документальный фильм о Донбассе попал в оскаровский шорт-лист10:30
- В Горловку приезжают «кураторы» из РФ проводить «форумы» со студентами10:21
- Стали известны даты проведения игр украинских клубов в Лиге Европы10:10
- Госстат: За год в Украине подорожали аренда жилья, бензин и лекарства, а подешевели всего 4 продукта09:58
- "Закатали для любителей триколории", - крымчане возмущены убогим качеством продуктов российского производства09:40
- В Донбасс из России перебросили снайперов-чеченцев09:21
- Под Горловкой подорвался на мине член НВФ «Молла»08:59
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери в живой силе. Ликвидированы 8 боевиков08:42
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных