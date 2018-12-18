В Донецке мирный житель погиб, подорвавшись на мине

18.12.2018 10:52

В неподконтрольном украинскому правительству Донецке мирный житель поселка Трудовские Петровского района погиб этой ночью в результате минно-взрывной травмы.

Об этом сообщил так называемый «глава администрации Петровского района» города Максим Жуковский, передает donpress.com.

По его словам, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками «прокуратуры ДНР». Он отметил:

«Вчера около 23:00 в поселке Трудовские по улице Зеленый Гай мирный житель погиб из-за получения минно-взрывной травмы. Причины трагедии неизвестны».