Вторжение России в Украину: как узнать, что началось наступление

18.12.2018 23:38

Эксперт уверил, что сейчас нужно присматриваться только к политическим заявлениям. Военный эксперт Олег Стариков рассказал украинцам о самом главном признаке возможной полномасштабной военной агрессии России.

Это, по его мнению, – реакция стран НАТО, если они начнут массово снабжать ВСУ летальным вооружением, значит вторжения не избежать.

Об этом сообщает "Обозреватель", передает "Диалог.UA". Однако он подчеркнул, что сейчас открытая война РФ против Украины маловероятна.

Если учитывать уровень разведслужб стран НАТО, в частности Америки, им первым удастся получить данные о грядущих серьезных действиях российского государства.

Именно поэтому, как утверждает эксперт, к угрозам президента РФ Владимира Путина сейчас нужно относиться больше с политической точки зрения, чем с военной.

Напомним, Владимир Путин в ходе расширенной коллегии Минобороны РФ заявил, что имеет новейшее оружие, аналогов которого нет в мире, и которое, в свою очередь, заставит задуматься тех, кто "привык к милитаристской риторике". По словам лидера, Россия уже делала "серьезные, прорывные шаги" в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия.

"Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - заявил Путин. Кроме того, президент России заявил о "негативных последствиях" для США при условии, что они расторгнут Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он также считает, что обвинения Вашингтона в несоблюдении международных договоренностей якобы являются необоснованными. Как сообщал "Диалог.UA", российский политолог Дмитрий Орешкин утверждает, что Москва потеряла Украину в 2014-м году, когда попыталась с помощью коррупционного механизма перетащить ее в евразийское сообщество и Таможенный Союз, на что Путин выделил 17 млрд долл., три из них перечислив тогдашнему президенту Виктору Януковичу.



Источник: www.dialog.ua