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Боевики готовят наступление . "ДНР" угрожает Украине "страшными последствиями"
В социальных сетях опубликовано видео с угрозами наемника "ДНР" из Донецка в адрес президента Петра Порошенко, в котором темнокожий боевик угрожает Украине "страшными последствиями" и наступлением на Харьков и Киев с захватом украинской столицы.
На видео обратил внимание известный украинский блогер Necro Mancer, который опубликовал фрагмент на своей странице в социальной сети.
Агрессивный наемник Бенесс Айо с позывным "Черный Ленин" бросился оскорблять Порошенко и сыпать военными угрозами масштабного наступления на Украину, однако стал посмешищем и объектом издевательств у пользователей социальных сетей.
"Соскучились? Беня снова с нами и ставит на место слугу Антихриста бесноватого фюрера Порошенко", - комментирует видео пользователь.
Записывая сообщение с угрозами в бетонном бункере, наемник "ДНР" читал написанный текст с листка, постоянно косившись взглядом в сторону. При этом жестикуляция и тон боевика еще более усиливали картину абсурда, превращая его угрозы в жалкое посмешище.
Источник: dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, угроза, ДНР, боевики, наступление
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