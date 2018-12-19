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Боевики «ЛДНР» получили приказы от «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
Вооруженные боевики «ЛНР» и «ДНР» получили приказы от своих «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«В месте размещения отведенного тяжелого вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области член вооруженных формирований отказал наблюдателям в доступе к этому объекту, ссылаясь на «приказы своего командования».
В постоянном месте хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области член вооруженных формирований отказал наблюдателям в доступе к этому объекту, ссылаясь на «приказы своего командования».
В пункте пропуска на границе возле Вознесеновки член вооруженных формирований вновь сказал патрулю СММ покинуть этот район.
На железнодорожной станции в Вознесеновке 2 члена вооруженных формирований вновь сказали патрулю Миссии покинуть этот район.
На объекте возле н. п. Новоамвросиевское (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-востоку от Донецка) член вооруженных формирований отказал наблюдателям в доступе на его территорию.
На объекте возле н. п. Макеевка (неподконтрольный правительству, 12 км к северо-востоку от Донецка) 2 члена вооруженных формирований не разрешили патрулю СММ проехать на его территорию».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, боевики
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