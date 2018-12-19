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«Черный Ленин» из «ДНР» разразился угрозами в адрес «антихриста» Порошенко

19.12.2018 09:58
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«Черный Ленин» из «ДНР» разразился угрозами в адрес «антихриста» Порошенко

Один из террористов «ДНР», которого называют «черным Лениным», записал видеообращение к Петру Порошенко, президенту Украины, в котором угрожает захватом всей территории Украины, сообщает replyua.net

«Не дай Бог ты, Порошенко, слуга Антихриста, раскалывающий православие, не дай Бог ты посмеешь напасть на «Луганскую и Донецкую народные республики», последствия для бандеровского режима будут страшными! Мы не просто отобьём бандеровскую атаку, а мы пойдем дальше: на МариупольСлавянскХарьков, Киев. И тогда не только оккупированные территории Донбасса и всей «Новороссии», но и мать городов русских будет полностью освобождена от проклятой бандеровщины!», - заявил читающий по бумажке «афрореспубликанец».

В комментариях к видео пользователи отметили экспрессию выступления террориста, и даже отметили, что террорист несколько «не в себе». «Пусть селфи сделает с Чичериной и выложит», «Отряд имени Черномырдина», «Фееричный шизофреник». «Знатный деляга…ему бы с броненосцев на митингах речи толкать», «Так не зря у него кличка «черный Ленин», - оставили комментарии пользователи под видео. 



Теги: Донбасс, ДНР, Порошенко, угрозы
 
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