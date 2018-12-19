Геращенко сообщила, какие требования выдвинет Украина в Минске: подробности

19.12.2018 16:01

Украинская сторона выдвинет ряд требований к представителям РФ на встрече трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом в Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что Россия отказалась участвовать в переговорах трехсторонней контактной группы с участием представителей ОБСЕ.

По ее словам, данная встреча трехсторонней контактной группы в Минске станет последней в этом году. Всего их было 100. На ней представители украинской стороны вновь выдвинут к РФ ряд требований. Геращенко отметила, что будет предложен вариант обмена пленными в формате "все на все".

Отмечается, что с каждой стороны насчитывается по 23 человека. Также вице-спикер ВР сообщила, что 19 украинских моряков готовы обменять на 66 пленных сепаратистов, которые находятся в Украине.

Она рассказала, что украинская позиция остается неизменной: Крым – это Украина; Россия должна уйти с Донбасса и дать допуск Мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО; должны прекратиться блокады в Черном и Азовском морях.

Грандиозный скандал в Минске на переговорах между Россией и Украиной получил продолжение. СМИ смогли выяснить, что именно сказал глава украинской делегации Евгений Марчук россиянам, после чего представляющий Москву Борис Грызлов немедленно устроил демарш и покинул переговоры.



Источник: www.dialog.ua