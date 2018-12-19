- На станции «Красная Могила» стоят грузовые вагоны и цистерны с неизвестным грузом16:15
- Геращенко сообщила, какие требования выдвинет Украина в Минске: подробности16:01
- В соцсети показали цены на традицонные новогодние продукты в магазинах Донецка14:32
- В Донецке мощный взрыв - власти "ДНР" скрывают информацию13:17
- Боевики готовят наступление . "ДНР" угрожает Украине "страшными последствиями"12:36
- Скоро бунт! В "ДНР" безработица достигла небывалых масштабов11:15
- На Донбассе вблизи Новотошковского боевики применили тяжелую артиллерию10:21
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет10:05
- «Черный Ленин» из «ДНР» разразился угрозами в адрес «антихриста» Порошенко09:58
- Сепаратисты из "ДНР" пригрозили выдуманным врагам из Великобритании08:45
Геращенко сообщила, какие требования выдвинет Украина в Минске: подробности
Украинская сторона выдвинет ряд требований к представителям РФ на встрече трехсторонней контактной группы в Минске.
Об этом в Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что Россия отказалась участвовать в переговорах трехсторонней контактной группы с участием представителей ОБСЕ.
По ее словам, данная встреча трехсторонней контактной группы в Минске станет последней в этом году. Всего их было 100. На ней представители украинской стороны вновь выдвинут к РФ ряд требований. Геращенко отметила, что будет предложен вариант обмена пленными в формате "все на все".
Отмечается, что с каждой стороны насчитывается по 23 человека. Также вице-спикер ВР сообщила, что 19 украинских моряков готовы обменять на 66 пленных сепаратистов, которые находятся в Украине.
Она рассказала, что украинская позиция остается неизменной: Крым – это Украина; Россия должна уйти с Донбасса и дать допуск Мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО; должны прекратиться блокады в Черном и Азовском морях.
Грандиозный скандал в Минске на переговорах между Россией и Украиной получил продолжение. СМИ смогли выяснить, что именно сказал глава украинской делегации Евгений Марчук россиянам, после чего представляющий Москву Борис Грызлов немедленно устроил демарш и покинул переговоры.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, требование, Минские договоренности
- Валютный прогноз на неделю 15-21 июня
- Доллар снова вырос
- Названы все требования МВФ к Украине
- Россия снова диктует свои условия: требует от ВСУ "освободить" Красногоровку и еще 6 населенных пунктов
- "Будет шок" - министр соцполитики о грядущей пенсионной реформе
- Закон о «евробляхах». Как растаможить авто по новым правилам?
- На станции «Красная Могила» стоят грузовые вагоны и цистерны с неизвестным грузом16:15
- Геращенко сообщила, какие требования выдвинет Украина в Минске: подробности16:01
- В соцсети показали цены на традицонные новогодние продукты в магазинах Донецка14:32
- В «ЛНР» обнаружены трупы мужчины и женщины14:00
- В Донецке мощный взрыв - власти "ДНР" скрывают информацию13:17
- Боевики готовят наступление . "ДНР" угрожает Украине "страшными последствиями"12:36
- Скоро бунт! В "ДНР" безработица достигла небывалых масштабов11:15
- На Донбассе вблизи Новотошковского боевики применили тяжелую артиллерию10:21
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет10:05
- «Черный Ленин» из «ДНР» разразился угрозами в адрес «антихриста» Порошенко09:58
- Эксперт рассказал, когда ждать окончания «гибридной войны»16:30
- На станции «Красная Могила» стоят грузовые вагоны и цистерны с неизвестным грузом16:15
- НБУ определил судьбу украинской дочки "ВТБ Банка"16:10
- Геращенко сообщила, какие требования выдвинет Украина в Минске: подробности16:01
- Волкер призвал не продлевать военное положение15:48
- В порт Одессы прибыл британский военный корабль15:30
- Судья Зайцевой вынес скандальный вердикт: «Не виновна»15:15
- Нацбанк решил ликвидировать «дочку» российского банка15:00
- МВФ озвучил важнейшее решение по помощи Украине14:48
- В соцсети показали цены на традицонные новогодние продукты в магазинах Донецка14:32
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- Украина выплачивает скорее за мёртвых пенсионеров, чем за живых. ВИДЕО