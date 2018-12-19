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Главари «ДНР» решили не праздновать Пасху и Троицу
Главари «ДНР» лишили людей празднования Пасхи и Троицы. Теперь эти дни не считаются праздничными. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
На временно оккупированных территориях Донецкой области главарь «ДНР» Денис Пушилин издал «указ» о том, какие дни считать праздничными. Согласно этого «указа» Пасха и Троица не считаются праздничными днями, зато введен новый «праздник» — «день народного единства».
Вот что сказано в «указе»: «Праздничными днями в 2019 году установлены: 1 января – Новый год; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник весны и труда; 9 мая – День Победы; 11 мая – День Донецкой Народной Республики (День Республики); 4 ноября – День народного единства. Выходными днями установлены: 2, 3, 4, 5, 8 января».
При подобном раскладе, наверное, никого уже не удивит, если оккупационные «власти ДНР», в лучших традициях СССР не отправят всех на Пасху и на Троицу на «республиканский субботник».
Жители временно оккупированных территорий возмущены подобными «решениями»:
«Я так понимаю, что Пасха и Троица не выходные? Конечно, важнее день непонятно какого единства!»,
«Нормы зарплаты не хотите установить?»,
«Боже.Боже, что у нас происходит? кто понимает?»,
«Спасибо партии родной за доброту и ласку, что не дали выходной и испортили пасху!».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, праздник, Троица, Пасха, отмена, ДНР, боевики
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