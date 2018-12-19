Главная / Новости / Донецкая область / «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города
Последние новости раздела
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые18:15
- Боевики «ЛДНР» получили приказы от «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:45
- В Мариуполе появится транспортная модель города17:16
- Главари «ДНР» решили не праздновать Пасху и Троицу17:01
- Эксперт рассказал, когда ждать окончания «гибридной войны»16:30
- На станции «Красная Могила» стоят грузовые вагоны и цистерны с неизвестным грузом16:15
- Геращенко сообщила, какие требования выдвинет Украина в Минске: подробности16:01
- В соцсети показали цены на традицонные новогодние продукты в магазинах Донецка14:32
«Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города
19.12.2018 19:01
Жители неподконтрольного Украине Донецка сегодня днем сообщают в социальных сетях сообщают, что в центре города наблюдается большое количество вооруженных членов НВФ.
Как отмечают очевидцы, перекрыт разворот на ул. Серова в сторону Научно-исследовательского института, кроме того на кольце Набережная — Шевченко стоят патрули и участники НВФ:
«Донецк
Район торгового и металла по б. Шевченко на крыше Диос и по окрестностям ходят военные в полной разгрузке, рожки на 45, стоит машина МЧС разминирование»;
«Донецк
На „Волне“ БТР стоит. Куча патрулей. Стоянка МГБ пустая. На кольце Набережная/Шевченко два патруля и военные. Много автоматчиков»;
«Перегородили разворот на Серова в сторону НИИ».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, автомат, ДНР, боевики, НВФ
Читайте также:
- В Донецке боевики «ДНР» с автоматами стоят на всех ключевых перекрестках
- В Донецке бесследно пропали двое из семи захваченных боевиками "ДНР" сотрудников автобусной компании
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве свежих могил боевиков в Донецке: соцсети передали подробности
- В Донецке подорвался КАМАЗ с боевиками «ДНР»
- Дончане обеспокоены движением боевиков «ДНР» и свежими следами траков на улицах
- В Донецк пришел вечерний бой
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые18:15
- Боевики «ЛДНР» получили приказы от «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:45
- В Мариуполе появится транспортная модель города17:16
- Главари «ДНР» решили не праздновать Пасху и Троицу17:01
- Эксперт рассказал, когда ждать окончания «гибридной войны»16:30
- На станции «Красная Могила» стоят грузовые вагоны и цистерны с неизвестным грузом16:15
- Геращенко сообщила, какие требования выдвинет Украина в Минске: подробности16:01
- В соцсети показали цены на традицонные новогодние продукты в магазинах Донецка14:32
- Украину могут лишить безвизового режима19:46
- Как загадать желание в день святого Николая19:30
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Ани Лорак официально подала на развод18:45
- Стало известно, когда прекратится вращение Земли18:30
- Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые18:15
- Украинцы переходят на крупы18:02
- Боевики «ЛДНР» получили приказы от «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:45
- В Мариуполе появится транспортная модель города17:16
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных