- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые18:15
- Боевики «ЛДНР» получили приказы от «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:45
- В Мариуполе появится транспортная модель города17:16
- Главари «ДНР» решили не праздновать Пасху и Троицу17:01
На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!
Главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил о том, что Украина совместно с США и Великобританией готовит масштабную военную операцию.
Как передает один из ресурсов оккупантов его слова, американские специалисты уже якобы подготовили обработанные боевыми ядами осколки снарядов для будущих боевых действий, передает Обозреватель.
Террорист заявил, что целью операции является якобы "придание правдоподобности обвинениям "ДНР" и России". Также он вновь решил напугать мирное население Донбасса, заявив, о "массовых человеческих жертвах".
"Операция координируется военными атташе и кадровыми представителями спецслужб США и Великобритании. Западные военные разведчики на основании отработанной в Сирии методики уже расписали для киевского режима план действий", — заявил оккупант.
Он также разразился утверждением о том, что в Украине якобы создается аналог сирийских "Белых касок", которые по замыслу западных партнеров Киева должны фиксировать последствия отравления населения и фальсифицировать видеоматериалы, которые "доказывают причастность к антигуманным акциям сил ополчения и России".
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Великобритания, ВСУ, Пушилин, наступление
- Тука хочет привлечь к минским переговорам США и Великобританию
- США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса
- Украинская армия готовится ко введению миротворцев на Донбасс
- Новейший британский авианосец дал течь
- ВСУ берут под контроль новые важные точки на Донбассе: эксперт рассказал, можно ли считать это наступлением
- Усилия США и ВСУ бесполезны без одного условия: Кучма заявил Волкеру, что реально остановит войну на Донбассе
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые18:15
- Боевики «ЛДНР» получили приказы от «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:45
- В Мариуполе появится транспортная модель города17:16
- Главари «ДНР» решили не праздновать Пасху и Троицу17:01
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- Обязательно и очень скоро: Порошенко пообещал освобождение Донбасса20:20
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- Украину могут лишить безвизового режима19:46
- Как загадать желание в день святого Николая19:30
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Ани Лорак официально подала на развод18:45
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных