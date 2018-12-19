"Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию

19.12.2018 20:08

Украинская сторона планирует вновь пойти на договоренности с боевиками.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона совместно с ОБСЕ высказалась в Минске касательно своего предложения установить режим тишины на Донбассе до Нового года.

В ходе обсуждения решили, что для окончательного определения даты в четверг, 27 декабря, состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности.

Об этом сообщает "Диалог.UA". По ее словам, ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения установить постоянный режим тишины на Донбассе до новогодних и рождественских праздников.

Однако это возможно, как утверждает Геращенко, только при отсутствии провокаций со стороны РФ и прекращении актов агрессии. Подытожив, представитель добавила, что при положительном исходе это будет 18-я попытка перемирия.



Источник: www.dialog.ua