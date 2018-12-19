Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"

19.12.2018 07:05

Террористами анонсировано учреждение некоего Единого центра по управлению железной дорогой террористических "Л/ДНР".

О настораживающей инициативе Кремля рассказал сепаратистский ресурс "Двойное дно", передает "Диалог.UA".

На днях сепаратистские СМИ Донбасса сообщили о создании Единого центра управления железной дорогой в "Л/ДНР". Весьма странное решение для "республик", над которыми смеется весь мир из-за существования "государственных" границ между ними. "Похоже, Москва забирает контроль над стратегическими областями", - предположил ресурс. Действительно, без Кремля настолько серьезное решение принято бы не было.

Дело в том, что РФ активно использует железную дорогу для снабжения техникой, боеприпасами и топливом своей гибридной армии на Донбассе.

Сигнал очень опасный, учитывая постоянные угрозы Кремля об эскалации, а также появление 80-тысячной вооруженной до зубов армии на границах Украины.

Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что эшелоны боевой техники ВС РФ попали на видео в Ростове-на-Дону, некоторые основательно "потрепаны".



Источник: dialog.ua