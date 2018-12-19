Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"

19.12.2018 07:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"

Террористами анонсировано учреждение некоего Единого центра по управлению железной дорогой террористических "Л/ДНР".

О настораживающей инициативе Кремля рассказал сепаратистский ресурс "Двойное дно", передает "Диалог.UA".

На днях сепаратистские СМИ Донбасса сообщили о создании Единого центра управления железной дорогой в "Л/ДНР". Весьма странное решение для "республик", над которыми смеется весь мир из-за существования "государственных" границ между ними. "Похоже, Москва забирает контроль над стратегическими областями", - предположил ресурс. Действительно, без Кремля настолько серьезное решение принято бы не было.

Дело в том, что РФ активно использует железную дорогу для снабжения техникой, боеприпасами и топливом своей гибридной армии на Донбассе.

Сигнал очень опасный, учитывая постоянные угрозы Кремля об эскалации, а также появление 80-тысячной вооруженной до зубов армии на границах Украины.

Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что эшелоны боевой техники ВС РФ попали на видео в Ростове-на-Дону, некоторые основательно "потрепаны".

Источник: dialog.ua



Теги: Донбасс, Москва, железная дорога, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх