Скоро бунт! В "ДНР" безработица достигла небывалых масштабов

19.12.2018 11:15

Ситуация на контролируемых пророссийскими боевиками территориях украинского Донбасса с каждым днем становится все более ужасающей, несмотря на все обещания их так называемых "лидеров" и преступного Кремля.

Сообщается, что на территории Донецкой области, которую контролирует террористическая организация "ДНР", число тех людей, что зарегистрировались в местных "центрах занятости", в 4 раза больше, нежели на территории области, находящейся под контролем официального Киева, уведомляет "Диалог.UA".

В "Центре занятости сепаратисткой "Донецкой Народной Республики"" уведомляют, что по состоянию на ноябрь текущего года число тех людей, которые находятся в поиске работы, составляет 42272 человека.

В то же время главным управлением статистики Донецкой области были предоставлены данные по состоянию на октябрь месяц 2018 года, согласно которым число зарегистрированных не имеющих рабочего места людей на подконтрольной украинским властям территории региона составляет 10723 человека.

Также сегодня в оккупированном кремлевскими марионетками городе Донецк во время проведения открытия конференции по вопросам трудоустройства выпускников высших учебных заведений выступил главарь боевиков Денис Пушилин, заявив, что в данный момент число не имеющих работы людей в возрасте до 35 лет составляет приблизительно 15000 человек.

Напомним, что в квазиреспублике "ДНР" вооруженные сепаратисты также массово увольняют людей со своих рабочих мест, дабы использовать их в своих корыстных целях. Также на территории, которую контролируют боевики, не хотят отбывать свой срок наказания и заключенные, пожелавшие вернуться на территорию Украины.



Источник: www.dialog.ua