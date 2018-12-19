- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые18:15
- Боевики «ЛДНР» получили приказы от «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:45
Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации
Российская Федерация сосредоточила большое количество военной техники и личного состава ВС у украинской границы. Потому Украина отрабатывает сценарии быстрой эвакуации мирного населения, пишет Обозреватель.
Об этом в комментарии сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак: "Они просто так собрались на границе с Украиной, нагнали бронетехнику, артиллерийские системы, личный состав. Просто стоят от того, что им нечего делать. Я шучу, конечно, но по большому счету есть соответствующие сообщения и расклады".
По его словам, вариант полномасштабного вторжения РФ не исключается, поэтому Украина и сделала шаг на опережение – ввела военное положение в ряде областей, граничащих с Россией.
К тому же, Грымчак пояснил, что накопление сил и средств войны на границе с Украиной происходит регулярно, "потому говорить, что вариант полномасштабного наступления невозможен - это неправильно".
"Другое дело, что последние шаги, которые были сделаны президентом, правительством, Верховной Радой, обращение к мировому сообществу, голосования на Генассамблее ООН, поддержка Украины со стороны ЕС, продолжение старых и разработка новых санкций против РФ, дает надежду на то, что мы сделали все предупредительные шаги для того, чтобы такое развитие событий было менее вероятным", – сказал замминистра.
Чиновник отметил, что Луганская и Донецкая ВЦА отрабатывают возможность быстрой эвакуации населения из горячих точек.
"Мы уже пережили несколько волн переселений, условно говоря, с начала года где-то около 200 тыс. человек покинули территорию ОРДЛО и сегодня проживают на подконтрольной Украины территории. У нас есть несколько городков для принятия временно перемещенных лиц. Я думаю, что сегодня будут отработаны такие возможности со стороны ГСНС и других структур. Мы готовы принять и разместить какую-то часть людей", – сообщил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, эвакуация, Кабмин, наступление
- Саакашвили заявил, что добился от Кабмина того, чего хотел
- Колючая проволока - как символ гетто для переселенцев (ВИДЕО)
- Тука успокоил переселенцев
- Краматорск и Славянск готовы принять эвакуированных из Авдеевки
- Объявлена негласная эвакуация Евромайдана (ВИДЕО)
- Минфин хочет проверить деньги украинцев: что надо знать
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые18:15
- Боевики «ЛДНР» получили приказы от «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:45
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов21:30
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- Обязательно и очень скоро: Порошенко пообещал освобождение Донбасса20:20
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- Украину могут лишить безвизового режима19:46
- Как загадать желание в день святого Николая19:30
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных