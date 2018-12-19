- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые18:15
В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"
С наступлением темноты в Донецке усилились патрули боевиков. Напуганные дончане в соцстеях пишут, что по непонятным причинам террористы уже "арестовали" нескольких молодых парней из числа прохожих. А с утра 19 декабря дончане сообщали, что в центре Донецка было просто огромное количество вооруженных оккупантов, передает "Диалог.UA".
По словам дончан, наемники перекрыли разворот на ул. Серова в сторону НИИ. Также на кольце Набережная - Шевченко стояли патрули. "На крыше Диос и по окрестностям ходят военные в полной разгрузке, рожки на 45, стоит машина МЧС", "Хорошо, что паспорт был, орки злые, чето выискиывают, тупые вопросы при проверке паспорта задают", "А что в Донецке снова произошло, куча патрулей, на ЖД так вообще даже пакеты шмонали", "Я столько автоматчиков в Донецке с 2014 года не видела, их уйма в центре, кого-то опять убили", - писали в пабликах жители Донецка.
Также по сообщениям в соцсетях вечером среды жители Донецка стали свидетелями нескольких "арестов". Участники обсуждений предполагают, что молодых парней забрали скорей всего из-за того, что у них при себе не было документов. "Я курево могу забыть, но паспорт всегда. Видел, как с вокзала несколько пацанов загребли. Паспорта не было", "Тоже в центре видела, как с пацанами бандюки куда-то пошли", - рассказывают дончане.
Теги: Донецк, Донбасс, патруль, боевики
- Дерзкий браконьер срубил ёлку в самом центре Донецка (ФОТО)
- Защитники Донецка хотят в казарму и собирать автомат Калашникова
- Вот это патруль. В Донецке за порядком следят собаки и кони (ФОТО)
- 7 ноября. Донецкая ровесница революции: "Больше всего на свете боюсь войны"
- По Донецку передвигаются пьяные «патрули боевиков ДНР»
- Милицейское ноу-хау помогает оперативно ловить уличных преступников
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые18:15
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов21:30
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- Обязательно и очень скоро: Порошенко пообещал освобождение Донбасса20:20
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- Украину могут лишить безвизового режима19:46
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет