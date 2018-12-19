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В Мариуполе появится транспортная модель города
На сессии Мариупольского городского совета депутаты дали согласие на подписание Грантового соглашения с Международной финансовой корпорацией (IFC). С ее помощью Мариуполь внедрит транспортную модель города. Сумма гранта составляет 30 тыс. долл. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
«В Мариуполе реализуется масштабный транспортный проект 2019-2020 годов. Финансовая международная корпорация даст нам транспортную модель. В ней рассчитают оптимальное количество маршрутов и интервал поездок. Муниципальный транспорт станет доступен для всех жителей», – подчеркнул Вадим Бойченко.
Транспортная модель позволит комплексно подойти к решению логистических проблем внутри города. Грант от IFC будет направлен на осуществление планирования транспортной системы и моделирование разумных сценариев развития транспорта. А также приобрести бессрочную лицензию на программное обеспечение.
Кроме того, сотрудничество с международными партнерами позволит привлечь кредитные средства в размере около 30 млн евро. На них планируют закупить 64 автобуса и 72 троллейбуса, провести капитальный ремонт контактной сети и депо.
«Мариуполь научился работать с внешними донорами и международными партнерами. Сегодня стало престижно работать с нашим городом. Мы не просто говорим, а делаем», – добавил городской голова.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, транспорт
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