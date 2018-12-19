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В Мариуполе семьи погибших военных получат материальную помощь
Вчера, 18 декабря, в Мариуполе (Донецкая обл.) выделили материальную помощь семьям погибших военных. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
«Сегодня на сессии Мариупольского горсовета депутаты поддержали родственников погибших участников антитеррористической операции и операции объединенных сил. Их семьям окажут материальную помощь. Память погибших героев почтили минутой молчания», – говорится в сообщении.
Так, по 200 тыс. грн окажут разовую материальную помощь вдове и матери погибших участников АТО. Они получат ее в рамках городской целевой программы «Мариуполь с заботой о вас».
Кроме того, на сессии поддержали вопрос выделения 40 тыс. грн пенсионеру, ветерану войны. Они помогут ему восстановить дом после пожара.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, помощь, военные
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