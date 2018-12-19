В Мариуполе семьи погибших военных получат материальную помощь

19.12.2018 08:00

Вчера, 18 декабря, в Мариуполе (Донецкая обл.) выделили материальную помощь семьям погибших военных. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Сегодня на сессии Мариупольского горсовета депутаты поддержали родственников погибших участников антитеррористической операции и операции объединенных сил. Их семьям окажут материальную помощь. Память погибших героев почтили минутой молчания», – говорится в сообщении.

Так, по 200 тыс. грн окажут разовую материальную помощь вдове и матери погибших участников АТО. Они получат ее в рамках городской целевой программы «Мариуполь с заботой о вас».

Кроме того, на сессии поддержали вопрос выделения 40 тыс. грн пенсионеру, ветерану войны. Они помогут ему восстановить дом после пожара.

Источник: https://dnews.dn.ua