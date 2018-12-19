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В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»
19.12.2018 19:15
В «так называемом «МГБ ДНР» заявили, что Украина якобы «планирует крупную диверсию» на ряде химических предприятий Донбасса и Украины. При этом члены НВФ опубликовали список «наиболее вероятных целей украинской стороны».
В «МГБ» уточнили:
«По предварительным данным, установлено, что приоритетными объектами диверсий являются: „Северодонецкое объединение Азот“, Константиновский химический завод, Авдеевский коксохимический завод, Дзержинский фенольный завод, Металлургический комбинат „Азовсталь“ города Мариуполь, Харьковский завод химических реактивов».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, диверсия, ДНР, НВФ ОРДО
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