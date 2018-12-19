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Архив - Донецкая область

В соцсети показали цены на традицонные новогодние продукты в магазинах Донецка

19.12.2018 14:32
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В соцсети показали цены на традицонные новогодние продукты в магазинах Донецка

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в одном из сообществ в социальных сетях опубликовали обзор цен на глaвныe продукты, которые традиционно присутствуют на праздничном новогоднем столе.

Как сообщается в комментарии к фото, обзор был сделан в однoм из мaгазинoв гopода 18 декабря текущего года.

На фото показаны следующие товары (1 гривна — 0,41 рубль):

Шампанское — от 155 руб.

Красную икру (баночка 50 г) — от 310 руб.

Мандарины — 82 руб.

Конфеты (в подарочной коробке) — от 100 руб.

Корнишоны (баночка 500 мл) — 74 руб.

Яйца — 68 руб.

Картофель — 28 руб.

Вареная колбаса «Оливье» — 195 руб.

Зеленый горошек (баночка 212 г) — 28 руб.

Майонез (туба 170 г) — 23 руб

Колбаса «Сервелат» — 470 руб

Икра Лососевая 95 гр — 572 руб

Ветчина «Мраморная» — 310 руб.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, цена, новый год, продукты, ДНР
 
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