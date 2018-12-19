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Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине
В Луганской области военное положение, которое действует уже третью неделю, как и в других девяти областях Украины, не повлияло на повседневную жизнь рядовых граждан. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко, сегодня, 19 декабря, передает пресс-служба ЛугОГА.
«Абсолютно ничего не изменилось. Традиционно, когда до Нового года осталось несколько дней, население активно готовятся к праздникам. То есть людей на улицах не задерживают, насильно мужчин не забирают в военкомат, не конфискуют автотранспорт или жилье. Если вы где-то слышите обратное, то это все фейковая информация!», – сообщил он.
По словам Клименко, такая фейковая информация сейчас активно распространяются в сети интернет. «Одна из последних – будто бы военкоматы забирают помещения в школах и ПТУ, чтобы расположить там наших военных. Скажу открыто, нами действительно были рассмотрены некоторые учебные учреждения, однако, только в случае активных действий со стороны РФ», – рассказал он.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, военное положение
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