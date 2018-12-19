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Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам
Европейский суд получил несколько тысяч обращений от украинцев в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины.
В ходе заседания Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) удалось разработать механизм ускорения рассмотрения жалоб пострадавших от войны на Востоке Украины, которых на сегодняшний день насчитываются 4 тысячи. Об этом сообщает "Европейская правда", передает "Диалог.UA".
Согласно информации, жалобы, находящиеся на рассмотрении в ЕСПЧ, касаются или задержаний граждан, или уничтожения жилья во время боевых действий. Ключевая тема рассмотрения этих жалоб - вопрос юрисдикции. Стоит главный вопрос: какое из государств, Украина или Россия, является ответчиком по каждому из дел. Украина утверждает, что не может отвечать за нарушения прав человека на Донбассе, поскольку эта территория де-факто контролируется Россией.
Рассмотрение накопившихся жалоб затягивается по причине отсутствия решения по межгосударственному спору между Украиной и Россией.
Как сообщается, суд параллельно с рассмотрением межгосударственного дела начнет коммуникацию с правительствами соответствующего государства, указанного в индивидуальной жалобе. Таким образом, после получения ответов ЕСПЧ будет готов вынести решение по индивидуальным жалобам, как только будет готово решение по межгосударственному делу. Напомним, один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский поразил жителей "ДНР" реальной ситуацией, в которой оказался захваченный Россией регион. Более того, ближайшая перспектива "ДНР" выглядит крайне мрачно.
Сбежавший в Москву наемник утверждает, что в ближайшее время "ДНР" не ожидает ничего хорошего ни при каких обстоятельствах, так как в разграбленном Россией и ее наемниками регионе не осталось ни денег, не реальной экономики.
Кроме того, в Киеве украинский президент провел встречу с талантливой молодежью Украины. Выступая, Порошенко сказал очень сильные слова и дал четкое обещание насчет Донбасса.
Президент заявил, что территории Донецкой и Луганской областей снова будут украинскими Как сообщал "Диалог.UA", на оккупированном Донбассе террористы "ЛНР" показали оружие, доказывающее участие войск РФ в войне. Внимание на очередное доказательство агрессии РФ обратил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, война, помощь, оккупация
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