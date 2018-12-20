«ДНР» посчитала: около 100 тысяч жителей прифронтовых районов нуждаются в помощи

20.12.2018 11:59

Почти 100 тысяч человек на неподконтрольной Украине территории Донбасса живут у линии разграничения.

Такие цифры официально озвучивают в группировке «ДНР», передают novosti.dn.ua.

Там отмечают, что у большинства жителей прифронтовых районов есть проблемы с жильем и доходами, они нуждаются в помощи.

В «ДНР» планируют принять «законы», которые бы урегулировали статус переселенца.