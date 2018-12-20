«Дрожат окна». Жители ОРДО испуганы громкими «учениями» членов НВФ

20.12.2018 16:58

Жители неподконтрольных Украине Донецка, Макеевки и Снежного в социальных сетях жалуются на громкие залпы орудий от которых дрожат окна.

Об этом они пишут в своих сообщениях в соцсети, передает donpress.com.

По информации, у подразделений НВФ якобы проходят «учения», однако местные жители отмечают, что слишком уж громкие звуки выстрелов, что свидетельствует о применении тяжелого вооружения

«Бахает полигон на востоке Донецка. По крайней мере, звук с того направления».

«Донецьк. З ранку, як і два вечора поспіль, бумбахи з боку ЯБП, НВФ по місту багато, переважно рядові та сержанти, шевронів нема»

«14. 10 к Снежное О. и целый день хр… чат чем-то очень тяжелым. В городе дрожат окна ((((«

«14.10 к Макеевка. Калининский. За окном мощно! Сторона Ясиноватой!»

«13. 50 к Залпы слышно со стороны Чайкинского кольца. Парные, стекла вздрагивают В ту сторону понеслись пять или шесть грузовиков с лс».