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«Дрожат окна». Жители ОРДО испуганы громкими «учениями» членов НВФ
Жители неподконтрольных Украине Донецка, Макеевки и Снежного в социальных сетях жалуются на громкие залпы орудий от которых дрожат окна.
Об этом они пишут в своих сообщениях в соцсети, передает donpress.com.
По информации, у подразделений НВФ якобы проходят «учения», однако местные жители отмечают, что слишком уж громкие звуки выстрелов, что свидетельствует о применении тяжелого вооружения
«Бахает полигон на востоке Донецка. По крайней мере, звук с того направления».
«Донецьк. З ранку, як і два вечора поспіль, бумбахи з боку ЯБП, НВФ по місту багато, переважно рядові та сержанти, шевронів нема»
«14. 10 к Снежное О. и целый день хр… чат чем-то очень тяжелым. В городе дрожат окна ((((«
«14.10 к Макеевка. Калининский. За окном мощно! Сторона Ясиноватой!»
«13. 50 к Залпы слышно со стороны Чайкинского кольца. Парные, стекла вздрагивают В ту сторону понеслись пять или шесть грузовиков с лс».
Теги: Донецк, Донбасс, учения, полигон, артиллерия, взрывы, соцсети, НВФ
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