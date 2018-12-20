- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»14:22
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения13:40
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Состав груза уточняется12:39
- "Нужно уже готовиться", - в Донецке рассказали о крупной проблеме, которая скоро затронет каждого жителя "ДНР"12:21
- «ДНР» посчитала: около 100 тысяч жителей прифронтовых районов нуждаются в помощи11:59
- Житель Донецка - Пушилину: "Никаких улучшений, хорошо в "ДНР" живете только Вы и Ваш растущий живот"11:42
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке09:51
Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов
В штабе Операции Объединенных сил констатировали подозрительное затишье на временно оккупированной части Донбасса со стороны российских наемников и сепаратистов.
В течение прошлых суток, 19 декабря, боевики незаконных вооруженных бандформирований "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, опорные пункты Вооруженных сил Украины пострадали от ударов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Павлополь..
Однако пресс-центр ООС не зафиксировал применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
Известно, что украинские воины применяли дежурные огневые средства для подавления огневых провокаций противника.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Циничные провокации оккупанта не остались без ответа: ВСУ ликвидировали двоих боевиков, еще двое ранены
- Боевики несут тяжелые потери на Донбассе: "оползень" и мины убили 12 человек
- Тяжелые потери в рядах ВСУ: боевики "Л/ДНР" цинично убили одного украинского бойца, еще двое были ранены
- Провальная попытка штурма позиций ВСУ террористами "ДНР": боевики понесли крупные потери
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" продолжают отнимать жизни у отважных защитников Украины - за сутки погиб один боец АТО
- Последствия подлых провокаций террористов "ЛДНР" на Донбассе: стороны считают погибших и раненых
- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»14:22
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения13:40
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Состав груза уточняется12:39
- "Нужно уже готовиться", - в Донецке рассказали о крупной проблеме, которая скоро затронет каждого жителя "ДНР"12:21
- «ДНР» посчитала: около 100 тысяч жителей прифронтовых районов нуждаются в помощи11:59
- Житель Донецка - Пушилину: "Никаких улучшений, хорошо в "ДНР" живете только Вы и Ваш растущий живот"11:42
- На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП10:58
- Донбасс накрыла большая катастрофа: ЧП в Горловке зацепит не только Россию, но и Украину, и даже Европу10:39
- Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки10:21
- Пойдет ли Россия на открытую войну в Украине или выберет гибридный конфликт: прогноз экс-замгенсека НАТО14:38
- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»14:22
- Для чего РФ собирается раздавать паспорта украинцам и белорусам – названы причины13:59
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения13:40
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- Украина сможет уничтожать корабли на расстоянии в 300 км: Турчинов рассказал о грозном оружии13:01
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Состав груза уточняется12:39
- "Нужно уже готовиться", - в Донецке рассказали о крупной проблеме, которая скоро затронет каждого жителя "ДНР"12:21
- «ДНР» посчитала: около 100 тысяч жителей прифронтовых районов нуждаются в помощи11:59
- Житель Донецка - Пушилину: "Никаких улучшений, хорошо в "ДНР" живете только Вы и Ваш растущий живот"11:42
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет