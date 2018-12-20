Главная / Новости / Донецкая область / Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
Последние новости раздела
- В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем16:19
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса15:39
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»15:01
- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»14:22
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения13:40
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Состав груза уточняется12:39
- "Нужно уже готовиться", - в Донецке рассказали о крупной проблеме, которая скоро затронет каждого жителя "ДНР"12:21
- «ДНР» посчитала: около 100 тысяч жителей прифронтовых районов нуждаются в помощи11:59
- Житель Донецка - Пушилину: "Никаких улучшений, хорошо в "ДНР" живете только Вы и Ваш растущий живот"11:42
Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
20.12.2018 15:01
Главари ОРДО заявили, что регулированию наценки на социально значимые товары «администрация» будет уделять «особое внимание».
Об этом заявил так называемый «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов, передает donpress.com.
Так, в интервью подконтрольному ОРДО СМИ, Лавренов отметил:
«Я сторонник прямой, свободной конкуренции. Но, к сожалению, наше государство сегодня живет не в стандартных условиях, поэтому мы должны умеренно контролировать наценку, особенно на социально значимые товары. И это касается не только продуктов питания, но и школьной формы, детской одежды и многих других вещей».
Теги: Донбасс, СМИ, питание, продукты, товар, конкуренция, ДНР, цены
Читайте также:
- "Меняю туфли на гречку": как выживают местные жители в "ДНР"
- "Может, на Донбассе русские "второго сорта", или как Захарченко и Ко устроили для жителей "республики" геноцид", - блогер
- Жители Донецка об "отжатом" боевиками "Амсторе": "Очень жалкое и больное зрелище. Его закроют. У людей на покупки денег все равно нет"
- Коты российское молоко даже брезгуют пить: как бы ни старались террористы "ДНР", в оккупированном Донецке все равно большой спрос на украинские продукты
- Террорист Козицын раскритиковал главарей боевиков "ЛНР/ДНР": "Там людям кушать нечего. У этих подкаблучников ни на что ума не хватило"
- Низкое качество и высокие цены: журналист рассказал о ситуации с продуктами на оккупированном Донбассе
- В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем16:19
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ16:02
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса15:39
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»15:01
- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»14:22
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения13:40
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Состав груза уточняется12:39
- "Нужно уже готовиться", - в Донецке рассказали о крупной проблеме, которая скоро затронет каждого жителя "ДНР"12:21
- «ДНР» посчитала: около 100 тысяч жителей прифронтовых районов нуждаются в помощи11:59
- В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем16:19
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ16:02
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса15:39
- Военные силы РФ на границе с Украиной приведены в готовность и способны напасть в любой момент. ВИДЕО15:18
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»15:01
- Пойдет ли Россия на открытую войну в Украине или выберет гибридный конфликт: прогноз экс-замгенсека НАТО14:38
- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»14:22
- Для чего РФ собирается раздавать паспорта украинцам и белорусам – названы причины13:59
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения13:40
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных