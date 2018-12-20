Ходаковский впервые рассказал о переговорах с Ахметовым в Донецке: "Я предупредил, Россия придет на Донбасс..."

20.12.2018 16:41

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский рассказал о своих переговорах с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым в начале российской оккупации Донбасса в 2014 году.

Видео с признаниями Ходаковского было опубликовано в Интернете накануне. Ходаковский заявляет, он встречался с Ахметовым и его представителями и убеждал, что позиция олигарха "по единой Украине" и "Донбассу в составе Украины" является ложной, а развешанные по Донецку бигборды "за единую Украину" - это большая политическая ошибка, передает dialog.ua.

Ходаковский уже тогда прямо заявил бизнесмену и предупредил его, что Россия зайдет на Донбасс "в той или иной форме". "Я не скрывал своего факта общение с господином Ахметовым, я говорил ему, что он напрасно обольщается и что Россия придет на Донбасс в той или иной форме. И лозунги за единую Украину в Донецке - это большая ошибка политическая. Мы с Бородаем приезжали к нему в офис (когда его уже не было), ведь возникало очень много проблем у "республики", которые нельзя было разрешить без его участия", - заявил он.

При этом Ходаковский рассказал еще несколько подробностей о том, как решал вопросы на начальном этапе создания "ДНР".