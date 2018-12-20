Противник применил против ВСУ пулеметы и гранатометы: 7 обстрелов за сутки

20.12.2018 10:21

За минувшие сутки члены НВФ 7 раз применили пулеметы и гранатометы против украинских военных.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС, donpress.com.

Подразделения НВФ обстреливали украинских военных из гранатометов и пулеметов. При этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не использовалось.

Также было применено стрелковое оружие в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка. Украинские позиции обстреливали вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.

С начала текущих суток обстрелов не было. Потерь среди украинских военнослужащих нет.