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Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
20.12.2018 15:39
Кремль заинтересован в том, чтобы на Украине, в том числе на неподконтрольной части Донбасса, были мир и процветание.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает donpress.com.
Российский лидер отметил:
«Кто установил блокаду между Донбассом и Украиной? Украинские власти ввели экономическую блокаду территории, которую считают своей. И стреляют в граждан, которых считают своими. Мы оказываем гуманитарную и другую помощь, чтобы их окончательно не раздавили, не съели. Попытка решить политические вопросы силой обречены на провал… Мы заинтересованы, чтобы на Украине, в том числе на Донбассе, были мир и процветание».
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, Путин, мир, гуманитарная помощь, блокада
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