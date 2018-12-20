Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса

20.12.2018 15:39

Кремль заинтересован в том, чтобы на Украине, в том числе на неподконтрольной части Донбасса, были мир и процветание.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, передает donpress.com.

Российский лидер отметил:

«Кто установил блокаду между Донбассом и Украиной? Украинские власти ввели экономическую блокаду территории, которую считают своей. И стреляют в граждан, которых считают своими. Мы оказываем гуманитарную и другую помощь, чтобы их окончательно не раздавили, не съели. Попытка решить политические вопросы силой обречены на провал… Мы заинтересованы, чтобы на Украине, в том числе на Донбассе, были мир и процветание».