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Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
Террористы массово распространяют очень странную информацию об украинских военных. Журналист и волонтер Родион Шовкошитный заявил, что на оккупированных территориях Донбасса боевики "Л/ДНР" занялись распространением панических слухов о том, что армия Украины готовит наступление. Он также поделился предположениями, "что в голове у Пушилина" и других террористов. Об этом сообщает "Обозреватель".
По словам волонтера, скорее всего, это связано с тем, что сейчас оккупированная часть Донбасса переживает серьезную инфляцию – примерно 25%. Он добавил, что террористы, "чтобы не было какого-то бунта или неудовольствия", мобилизуют людей страхом перед общим врагом – "ВСУ на вас нападут". Также он прокомментировал заявления боевиков о химической атаке, которую якобы готовят украинские военные: "У меня есть только предположение, надеюсь, оно не подтвердится. Возможно, там есть угроза взрыва на химическом предприятии или что-то уже произошло, и они хотят это свалить на ВСУ". Напомним, террорист, имеющий так называемое звание "пресс-офицера министерства госбезопасности ДНР", Михаил Попов выдвинул заявление, что Украина, которая "координируется спецслужбами США и Великобритании", якобы готовит ряд диверсий на территории ОРДЛО. Согласно информации, "официальное заявление" опубликовала пресс-служба террористического "МГБ". В документе говорится, что якобы для этого "в начале декабря в Мариуполь прибыл помощник военного атташе при Посольстве США в Украине подполковник Эрик Адамс", а также иные британские военнослужащие.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, наступление, фейк
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