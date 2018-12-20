«Тысячи жертв среди мирных граждан». В СЦКК «ДНР» анонсируют активизацию боевых действий

20.12.2018 23:08

Так называемый «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов заявил, что украинская власть якобы планирует в ближайшее время «развязать на территории Донбасса активные боевые действия». Об этом сегодня сообщил подконтрольным ОРДО СМИ,

По его словам, показатели работы представителей СЦКК, а также данные из отчетов ОБСЕ якобы свидетельствуют о возрастающих угрозах эскалации конфликта на линии разграничения сторон и «активной концентрации в регионе тяжелых вооружений украинской армии». Якубов добавил:

«Складывается впечатление, что украинское руководство находится в плену каких-то иллюзий. Будущее часто бывает не таким, как представлялось, и в напоминание Киеву об этом — оплаченный кровью опыт потери своих солдат в Иловайском и Дебальцевском котлах, а также тысячи жертв среди мирных граждан».

Источник: https://donpress.com