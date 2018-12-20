В «ДНР» «ГАИ» будет проверять уплату налогов на транспортные средства

20.12.2018 17:42

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» нашли новый источник «пополнения казны».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационные «власти ДНР» ввели новый источник «пополнения казны». Теперь «ГАИ ДНР» будет проводить выездные рейды во время которых будут проверять «налог на транспортные средства». Тех же, у кого окажется задолженность, ожидает масса неприятностей – изъятие прав, штраф и незамедлительная уплата налога на транспортное средство.

Вот что пишут в соцсетях жители временно оккупированных территорий:

«В дыре после 20 числа планируются выездные рейды ГАИ, с проверкой на уплату налога на транспортное средство. Тем, кто не оплатил налог – обещано изъятие прав с дальнейшей уплатой штрафа + самого налога на транспортное средство»,

«Какое отношение ГАИ имеет к налогам?».