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В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем
20.12.2018 16:19
На временно оккупированных территориях увеличивается число заболевших ОРВИ и гриппом. Подконтрольные оккупационным «властям ДНР» паблики распространяют рекомендации по профилактике и лечению гриппа и ОРВИ водкой.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На подконтрольных оккупационным «властям ДНР» пабликах размещается информация для населения о профилактике и лечении гриппа и ОРВИ. Если в самой заметке содержатся общепринятые рекомендации об употреблении витаминов, исключении контактов с заболевшими и т.д., то под заметкой размещен очень странная иллюстрация.
Исходя из изображения, лечиться гражданам «ДНР» рекомендуют исключительно алкоголем – водкой, вином и пивом.
Теги: Донбасс, алкоголь, грипп, лечение, ОРВИ, ДНР
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