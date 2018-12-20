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Архив - Донецкая область

В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем

20.12.2018 16:19
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В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем

На временно оккупированных территориях увеличивается число заболевших ОРВИ и гриппом. Подконтрольные оккупационным «властям ДНР» паблики распространяют рекомендации по профилактике и лечению гриппа и ОРВИ водкой.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На подконтрольных оккупационным «властям ДНР» пабликах размещается информация для населения о профилактике и лечении гриппа и ОРВИ. Если в самой заметке содержатся общепринятые рекомендации об употреблении витаминов, исключении контактов с заболевшими и т.д., то под заметкой размещен очень странная иллюстрация.

Исходя из изображения, лечиться гражданам «ДНР» рекомендуют исключительно алкоголем – водкой, вином и пивом.



Теги: Донбасс, алкоголь, грипп, лечение, ОРВИ, ДНР
 
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