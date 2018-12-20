В Горловке на «Стироле» началось массовое сокращение. Зарплату людям так и не выплатили

20.12.2018 19:37

Во временно оккупированной Горловке на «Стироле» началось массовое сокращение. Людей сокращают, даже не выплатив им задолженность по зарплате.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» многократно обещали «запустить» «Стирол», но «запуск» постоянно откладывался по «объективным» причинам. Зарплату людям в последние три месяца не выплачивали. Однако, теперь людям, вместо возврата задолженности по зарплате, объявили о сокращении. В цехах оставляют всего по 20 человек, предприятие переходит в режим консервации.

Работники «Стирола», попавшие под «сокращение» пишут в соцсетях:

«Стирол прошло совещание, в моём цехе оставят 20 человек остальные под сокращение… Завод полностью под консервацию....»,

«Это какой цех? и 20 человек справятся?»,

«Розганяют всех… завод всё… финита ля комедия»,

«А 20 так и будут без зарплаты сидеть?»,

«Не знаю завтра выйду на работу узнаю подробности»,

«А тебя оставляют?»,

«Неа под сокращение и меня а мою должность вообще упраздняют)»,

«А хоть выплатили долги?»,

«А зарплата коли?»,

«Може бути що ніколи))»,

«Обіцяли ж за грудень дати, а за 3 місяця заморозити»,

«(((Печально. Очень»,

«А что говорит З…к? Или ему похер, он же «дэпутат»?».