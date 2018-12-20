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В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Состав груза уточняется
20.12.2018 12:39
Сегодня утром на неподконтрольную Украине часть Донбасса прибыл 84-й «гуманитарный конвой МЧС РФ».
Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР, передает donpress.com.
Так, представители «ведомства» отметили:
«Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации прибыл в Донецк».
По ее словам, в неподконтрольный Украине Донецк прибыло 23 машины с гуманитарной помощью и пять сопровождающих автомобилей. На данный момент идет разгрузка машин на двух складах в Донецке. Тоннаж и состав гумпомощи уточняется.
Теги: Россия, Донбасс, МЧС, гуманитарная помощь, груз, гуманитарный конвой
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