ВСУ защитили позиции на Донбассе утихомирив боевиков хорошей "ответкой": карта ООС и боевая сводка за 19 декабря

20.12.2018 07:29

У ВСУ за прошедшие сутки один раненый боец. Его жизни на данный момент ничего не угрожает. В Штабе ООС констатируют, что за прошедший день оккупанты практически вдвое увеличили количество вооруженных провокаций в сравнении с 17 декабря, передает "Диалог.UA".

В сообщении украинских военнных, размещенном в Facebook сказано, что с целью сохранения жизней бойцам сил ООС, наши защитники не раз открывали в сторону террористов ответный огонь.

На луганском направлении наемники РФ дважды сорвали перемирие, здесь также зафиксирован факт применения боевиками запрещенного оружия. Сообщается, что под огонь террористов попали Крымское и Новотошковское. На донецком направлении произошло 11 случаев открытия боевиками огня.

Вражеским огнем были атакованы украинские позиции вблизи Чермалыка, Славного, Лебединского, Авдеевки, Песок, Павлополя. С начала текущих суток 19 декабря боевики уже 4 раза сорвали перемирие. Силы ООС потерь не понесли. Обстрелы со стороны бандформирований РФ зафиксированы на донецком и мариупольском направлениях. Под огонь попали позиции ВСУ в районе Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Павлополя. Бойцы ВСУ подчеркивают, что позиции Украины находятся под полным контролем сил ООС.