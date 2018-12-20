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ВСУ защитили позиции на Донбассе утихомирив боевиков хорошей "ответкой": карта ООС и боевая сводка за 19 декабря
У ВСУ за прошедшие сутки один раненый боец. Его жизни на данный момент ничего не угрожает. В Штабе ООС констатируют, что за прошедший день оккупанты практически вдвое увеличили количество вооруженных провокаций в сравнении с 17 декабря, передает "Диалог.UA".
В сообщении украинских военнных, размещенном в Facebook сказано, что с целью сохранения жизней бойцам сил ООС, наши защитники не раз открывали в сторону террористов ответный огонь.
На луганском направлении наемники РФ дважды сорвали перемирие, здесь также зафиксирован факт применения боевиками запрещенного оружия. Сообщается, что под огонь террористов попали Крымское и Новотошковское. На донецком направлении произошло 11 случаев открытия боевиками огня.
Вражеским огнем были атакованы украинские позиции вблизи Чермалыка, Славного, Лебединского, Авдеевки, Песок, Павлополя. С начала текущих суток 19 декабря боевики уже 4 раза сорвали перемирие. Силы ООС потерь не понесли. Обстрелы со стороны бандформирований РФ зафиксированы на донецком и мариупольском направлениях. Под огонь попали позиции ВСУ в районе Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Павлополя. Бойцы ВСУ подчеркивают, что позиции Украины находятся под полным контролем сил ООС.
Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, ООС
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