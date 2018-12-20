Житель Донецка - Пушилину: "Никаких улучшений, хорошо в "ДНР" живете только Вы и Ваш растущий живот"

20.12.2018 11:42

Единственное видимое для простых людей улучшение в оккупированном Донецке - цветущий внешний вид нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Как пишет житель Донецка в паблике Черный список Донецк, все остальное оказалось просто пустыми обещаниями как и тех, кто было до Пушилина, так и тех, кто пришел вместе с ним.

В реальности же уровень жизни рядовых горожан уже сейчас не выдерживает никакой критики и улучшений не предвидится. В этом, кстати, признались и сами террористы, передает "Диалог.UA".

Зато Пушилин процветает. Он завсегдатай дорогих ресторанов, с удовольствием играет в теннис. И обещает, обещает, обещает…Но все его обещания – пустой треп бывшего МММщика, привыкшего обманывать людей. И этот навык создателя финансовой "пирамиды" он с успехом использует и на своей нынешней "должности". Правда, с успехом только для себя лично. "В "ДНР" только Вы хорошо живете, судя по Вашему животу", - отмечает житель Донецка. А жизнь простых людей в оккупации – это мизерные зарплаты и постоянно растущие цены, неопределенность и беспросветность. Но живущего в другом измерении главаря такие "мелочи", похоже, не особенно беспокоят.