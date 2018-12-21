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Боевики имеют до полмиллиона рублей в день, нагло обирая жителей Донбасса на КПВВ за проезд без дикой очереди

21.12.2018 10:45
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Боевики имеют до полмиллиона рублей в день, нагло обирая жителей Донбасса на КПВВ за проезд без дикой очереди

На подконтрольных боевикам "Л/ДНР" блокпостах творится невообразимый хаос и тотальное взяточничество за проезд, минуя огромную очередь.

В Сети пишут о том, что блокпосты боевиков "ДНР" работают крайне медленно, создавая большие очереди и вынуждая мирных граждан ночевать в автомобилях, передает "Диалог.UA". По мнению жителей Донбасса такая критическая ситуация сложилась после "выборов Пушилина" по двум причинам. 

Во-первых, оккупанты, в принципе, негативно относятся к тем, кто ездит на подконтрльную территорию. Во-вторых, в очередях возникают крайне удобные условия для коррупции: за проезд без очереди просят минимум тысячу рублей. 

Иными словами, на всех 4 КПП за день можно собрать с жителей ОРДЛО минимум полмиллиона рублей. "Каргилл. Адище, с 8 до 9:30 по дыро-времени из пешей очереди прошло около 20 человек. Стоит народу море, мороз утром был.

Итог ожидания: 4 часа стояния, 1 час прохождения и доезда до нулевого украинского блокпоста. Автобусники стоят по 4-5 часов на дыропроверке", - сокрушаются в Сети.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, КПВВ
 
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