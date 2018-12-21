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Донбасс – это Украина: патриоты провели на оккупированных территориях дерзкую акцию
На территории временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса вчера, 20 декабря, состоялась акция неизвестных патриотов, которые решили напомнить, чьи земли заняли боевики пророссийского террористического образования «ДНР». Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал журналист и волонтер Виталий Овчаренко.
«Открытки появились на оккупационных административных зданиях, остановках общественного транспорта, магазинах, дверях подъездов и везде где клеились. А конкретнее: в Донецке (улицы и здания микрорайона Донской, Щетинина, Раздольное), улицы и здания города Моспино, на Старобешевський ТЭС (пгт. Новый Свет)», — написал он.
К тому же, о принадлежности Донбасса украинскому государству напомнили наклейками на дверях общежития Старобешевского ПТУ. Там сейчас проживают российские оккупанты из числа кадровых военных страны-агрессора.
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, акция, ДНР, ЛНР, патриоты
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