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Горловчан вызывают на «комиссию по долгам» и угрожают судом
Во временно оккупированной Горловке жителей вызывают в оккупационную «администрацию» на «комиссию по долгам», где угрожают им «судом». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированной Горловке жителей, при наличии задолженности по коммунальным платежам вызывают и оккупационную «администрацию» на «комиссию по долгам». Никого не интересует, что люди пытаются платить по мере возможности, что зарплаты, если есть, очень низкие и их не хватает, практически, ни на что. Должникам угрожают «судом».
При этом горловчане достаточно резко отвечают, что «республика» «простила зарплаты и пенсии за 2014-2015 годы», а теперь требует с людей «долги».
Вот что рассказали горловчане в соцсетях:
«Как злостного неплательщика вызвали в исполком. Ну попробуйте ребята мне рассказать что-то. Я сама расскажу, заслушаетесь. Все плачу по мере возможности»,
«Была на комиссии по долгам. Я послушала их, они меня. Каждый сделал свои выводы. Вроде и плачу, но суммы оплат меньше положенных, зато всем. Обещают суд — надо, значит надо. Сумма долга пугает, но от страха не уменьшается. Больше с меня взять нечего»,
«Таких должников большая половина города. Зарплаты и пенсии нам простили за 14-15, а долги нет»,
«Знакомая рассказывает как была на комиссии в исполкоме по задолженности ком.услуг. — Я им говорю, почему шахта простила з/п моему мужу, Республика простила пенсию моим родителям за 14-15, мне сейчас Стирол простил, а задолженность по нашей квартире нам прощать не хотят? Вполне»,
«Ответ комиссии не приведен, видимо, не переводимая идиоматическая игр слов))».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Источник: https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, Горловка, суд, долг, коммунальные услуги, комиссия, ДНР
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