Горловчан вызывают на «комиссию по долгам» и угрожают судом

21.12.2018 07:30

Во временно оккупированной Горловке жителей вызывают в оккупационную «администрацию» на «комиссию по долгам», где угрожают им «судом». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке жителей, при наличии задолженности по коммунальным платежам вызывают и оккупационную «администрацию» на «комиссию по долгам». Никого не интересует, что люди пытаются платить по мере возможности, что зарплаты, если есть, очень низкие и их не хватает, практически, ни на что. Должникам угрожают «судом».

При этом горловчане достаточно резко отвечают, что «республика» «простила зарплаты и пенсии за 2014-2015 годы», а теперь требует с людей «долги».

Вот что рассказали горловчане в соцсетях:

«Как злостного неплательщика вызвали в исполком. Ну попробуйте ребята мне рассказать что-то. Я сама расскажу, заслушаетесь. Все плачу по мере возможности»,

«Была на комиссии по долгам. Я послушала их, они меня. Каждый сделал свои выводы. Вроде и плачу, но суммы оплат меньше положенных, зато всем. Обещают суд — надо, значит надо. Сумма долга пугает, но от страха не уменьшается. Больше с меня взять нечего»,

«Таких должников большая половина города. Зарплаты и пенсии нам простили за 14-15, а долги нет»,

«Знакомая рассказывает как была на комиссии в исполкоме по задолженности ком.услуг. — Я им говорю, почему шахта простила з/п моему мужу, Республика простила пенсию моим родителям за 14-15, мне сейчас Стирол простил, а задолженность по нашей квартире нам прощать не хотят? Вполне»,

«Ответ комиссии не приведен, видимо, не переводимая идиоматическая игр слов))».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.

Источник: https://news.dn.ua