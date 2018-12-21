Это репрессии: В «ДНР» страдают верующие и украинские священники

21.12.2018 19:45

На Донбассе с начала вооруженного конфликта больше всего страдали и страдают сейчас верующие люди, в частности в «ДНР» осталось всего 6 священников Украинской православной церкви Киевского патриархата, остальные были вынуждены выехать из-за репрессий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал освобожденный из плена «ДНР» ученый-религиовед Игорь Козловский.

«На протяжении 2014-2018 годов верующие больше всех страдают от этой оккупации. Можно выделить три таких периода. Первый период – с 2014-го до середины 2015 года, уже после Дебальцево, когда вся власть была в руках разных бандформирований, начиная от "Русской православной армии", "Всевеликого войска Донского", "Восток", "Оплот", заканчивая российскими военными. Это было издевательство: забирали имущество, убивали верующих людей, отбирали молитвенные дома, и никто не мог их защитить. Люди или выезжали, или просто молились», – сказал он.

«Второй период – это когда ситуация перешла под контроль "Министерства государственной безопасности [ДНР]". Они постоянно подчеркивают, что являются последователями НКВД. Они начали создавать свою систему информаторов в разных религиозных организациях. Начали вести особый реестр тех, кто остался на этих территориях [с проукраинской позицией]. Уже тогда распространяли разные слухи, создавали массовые акции "Нет – сектам" или против украинских греко-католиков выступали», – продолжил Козловский.

По его словам, третий период ущемления прав и свобод верующих в «ДНР» начался с середины 2016 года. «И до сих пор продолжается. Это период, когда они начали создавать свою квази-юридическую систему, квази-законодательство, используя манипуляции, объявлять представителей тех или иных конфессий или запрещенными на этих территориях, или требуют от них регистрации, а если они не будут зарегистрированы, то будут вынуждены выехать из этого региона», – рассказывает ученый.

«Полностью запрещены "Свидетели Иеговы", закрыли молитвенную мечеть мусульманской общины, запретили им проводить службы. Это касается и христиан-баптистов. Пострадало много громад "Крещеных Духом Святым". Осталось только два греко-католических священника, а перед войной было 36 громад. Из 30 священников на оккупированных территориях Украинской православной церкви Киевского патриархата осталось только шесть священников. Мы постоянно общаемся с теми территориями, и теми, кто там страдает, чтобы или вывезти их оттуда, или помочь каким-то советом. Это не просто нарушение прав человека и религиозных свобод, это – репрессии, которые мы не переживали с 1930-х годов», – резюмировал Козловский.

Религиовед напомнил, что в 2014 году молитвенный марафон за единство Украины проходил в Донецке ежедневно, до 6 августа – открыто, после и до ноября 2014 года – в подполье, пока его участников не арестовали сторонники «ДНР» по доносу за проукраинскую позицию.

Еще один из участников молитвенного марафона в Донецке – муфтий Духовного управления мусульман Саид Исмагилов, рассказал, что в 2014 году в Донецке протестантского священника Сергея Косяка арестовали и пытали из-за его проукраинской позиции.

В свою очередь Сергей Косяк отметил, за 4 года вооруженного конфликта и сейчас Донбасс в сознании украинского общества отделяет от Украины чья-то невидимая рука, как и в событиях 2014 года, что проявляется в дискриминации переселенцев и нарушении прав человека со стороны государства. Автор издания подчеркнул, что выход книги «Донбасс, которого ты не знал», которую презентовали сегодня в Киеве, – всего лишь информационный повод, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам вооруженного конфликта на востоке Украины.

Источник: https://dnews.dn.ua