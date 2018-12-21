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Архив - Донецкая область

Подразделения НВФ наращивают силы перед «наступлением ВСУ»

21.12.2018 19:00
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Подразделения НВФ наращивают силы перед «наступлением ВСУ»

В ОРДЛО продолжается активная информационная кампания по созданию ажиотажа вокруг «масштабного наступления ВСУ». Об этом сообщает «Информационное сопротивление».

По данным экспертов, данная информоперация сопровождается проведением ряда мероприятий в частях и подразделениях НВФ (прежде всего, в составе «1 АК ДНР» — он же ОК «Донецк»). На данный момент передовые подразделения 9-го омсп (Новоазовск), 5-й и 1-омсбр, частично 3-й омсбр (Горловка) приведены в полную боевую готовность, а на отдельных участках произведено существенное наращивание сил и средств.

Также, созданные и обкатанные в предыдущие периоды «дежурные» силы и средства выдвинуты на передовые позиции (это же касается и артиллерийских средств).

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, наступление, НВФ
 
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