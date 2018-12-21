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У боевиков «ЛДНР» серьезные потери
21.12.2018 11:31
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики «ЛДНР» и российские оккупанты понесли серьезные потери. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей понесли серьезные потери в живой силе. По сообщению пресс-службы ООС со ссылкой на данные разведки, ликвидированы шестеро боевиков «ЛДНР» и ещё трое получили ранения.
Источник: news.dn.ua
Теги: Донбасс, война, конфликт, ДНР, ЛНР, боевики
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