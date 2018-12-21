В центре Донецка ограничат движение транспорта

21.12.2018 07:45

Завтра, 21 декабря, в центре неподконтрольного украинской власти Донецка, с 12:00 до окончания мероприятия по открытию новогодней елки будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного муниципального транспорта. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Ограничения коснутся следующих участков улично-дорожной сети: