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Архив - Донецкая область

В центре Донецка ограничат движение транспорта

21.12.2018 07:45
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В центре Донецка ограничат движение транспорта

Завтра, 21 декабря, в центре неподконтрольного украинской власти Донецка, с 12:00 до окончания мероприятия по открытию новогодней елки будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного муниципального транспорта. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Ограничения коснутся следующих участков улично-дорожной сети:

  • по ул. Артема – от пр-та Богдана Хмельницкого до пр-та 25-летия РККА;
  • по ул. Постышева – от пр-та Театральный до пр-та 25-летия РККА;
  • пр-т Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;
  • пр-т Театральный – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
  • пр-т Гурова – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
  • бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
  • бул. Пушкина – от пр-та Комсомольский до бул. Шевченко.
Источник: https://dnews.dn.ua 


Теги: Донецк, Донбасс, движение, транспорт
 
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