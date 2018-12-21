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В Горловке прекратили выдачу «продуктовых наборов» семьям с детьми до 3-х лет

21.12.2018 09:30
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В Горловке прекратили выдачу «продуктовых наборов» семьям с детьми до 3-х лет

Во временно оккупированной Горловке прекратили выдачу «детских продуктовых наборов» семьям с детьми до 3-х лет. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловке выдача «продуктовых наборов» семьям с детьми до 3-х лет приостанавливается с 26 декабря 2018 года до 9 января 2019 года. Якобы, причиной прекращения выдачи «продуктовых наборов» — инвентаризация остатков гуманитарной помощи.

В 2017 году под видом «проверки» остатков гуманитарной помощи и её качества была сначала, а затем и полностью прекращена приостановлена выдача гуманитарной помощи штаба «Поможем». 

 

Источник: https://news.dn.ua 



Теги: Донбасс, Горловка, помощь, продукты, ДНР
 
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