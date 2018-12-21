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Архив - Донецкая область

В Горловке растет число преступлений, связанных с оружием

21.12.2018 15:30
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В Горловке растет число преступлений, связанных с оружием

Во временно оккупированной Горловке значительно выросло количество преступлений, связанных с использованием оружия. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированной Горловка, как и в других временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области увеличилось количество оружия и, как следствие, связанных с ним преступлений.

Так, по имеющейся информации, во временно оккупированной Горловке зафиксировано 4 факта изъятия оружия, 1 факт утери и 12 фактов нарушений обращения с оружием. 

 

Источник: https://news.dn.ua 



Теги: Донбасс, Горловка, преступление, оружие
 
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