Последние новости раздела
- В Горловке растет число преступлений, связанных с оружием15:30
- В ОРЛО БТР «ЛНР» протаранил легковое авто: пострадал мужчина15:16
- Донбасс – это Украина: патриоты провели на оккупированных территориях дерзкую акцию14:48
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины14:00
- В одной из больниц Донецка прогремел взрыв13:45
- В Донецке из-за обстрела повреждены 5 жилых домов13:30
- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике13:00
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно12:30
- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери11:31
- СБУ захватила три разведгруппы РФ на востоке Украины11:00
В ОРЛО БТР «ЛНР» протаранил легковое авто: пострадал мужчина
21.12.2018 15:16
Вчера вечером в неподконтрольном украинскому правительству Кировске (Голубовке) Луганской области БТР «Народной милиции ЛНР» нарушил правила дорожного движения протаранил легковой автомобиль ВАЗ 2109. Об этом сообщают местные жители в одном из сообществ в соцсети.
В сообщении сообщества пишут:
«Водитель авто — мужчина 1979 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован.
Дело пытаются замять, уж больно не комфортная ситуация…».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, БТР, автомобиль, ЛНР, ОРЛО
Читайте также:
- «Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера
- В «ЛНР» нашли базу автомобилей, угнанных в начале войны
- Неожиданно! Путин запретил представителям фейковых республик Донбасса появляться на территории России: пограничная служба ФСБ РФ перестала пропускать через границу автомобили с номерами так называемой "ДНР" - Тымчук
- В "ЛНР" полиция расстреляла автомобиль с пенсионерами, есть погибшие и раненые
- Батареи артиллерии, танки и БТР: армия РФ опасно стягивает мощное оружие к Горловке и Ясиноватой - Тымчук
- В Горловке растет число преступлений, связанных с оружием15:30
- В ОРЛО БТР «ЛНР» протаранил легковое авто: пострадал мужчина15:16
- Донбасс – это Украина: патриоты провели на оккупированных территориях дерзкую акцию14:48
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины14:00
- В одной из больниц Донецка прогремел взрыв13:45
- В Донецке из-за обстрела повреждены 5 жилых домов13:30
- Горловка приведена в боевую готовность. Жители в панике13:00
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно12:30
- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери11:31
- СБУ захватила три разведгруппы РФ на востоке Украины11:00
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- МВФ перечислил первый транш по новой программе: Украина установила рекорд за последние 5 лет 15:47
- ФГВФЛ начал выплаты вкладчикам ВТБ Банка15:35
- В Горловке растет число преступлений, связанных с оружием15:30
- В ОРЛО БТР «ЛНР» протаранил легковое авто: пострадал мужчина15:16
- Зарплаты в долларах и обменники повсюду: в Украине введут новые правила15:00
- Донбасс – это Украина: патриоты провели на оккупированных территориях дерзкую акцию14:48
- Полдня - и танки в Киеве: астролог рассказал, как начнется война Путина14:30
- Украинцев призывают реструктуризировать долги за коммунальные услуги14:17
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины14:00
- Эти знаки зодиака – прирожденные колдуны16:00
- С июня не будут выделять деньги на лечение пациентов, не заключивших декларации с врачами12:20
- Правильный Новый год: чего не делать перед праздниками09:45
- Магнитные бури в январе-2019: когда будут и как защититься08:47
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию