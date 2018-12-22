38 человек не смогли пересечь линию разграничения, 8 задержаны на блокпостах

22.12.2018 15:53

На контрольных пунктах въезда-выезда и мобильных блокпостах 21 декабря произошли новые задержания. Об этом рассказал представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) Алексей Жуганов, сообщает avdeevka.city.

За прошедшие сутки правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны 8 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Также выявлено 31 административное правонарушение.

Контрольные пункты въезда-выезда у донбасской линии разграничения работают в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию и из нее, последовало более 55 тысяч человек и 6226 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения по разным причинам отказано 38 лицам. Выявлено товаров с признаками контрабанды на общую сумму более 40 тыс. гривен.